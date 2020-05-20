Hangi pazarlar ne zaman açık?

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerlerinde yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla çalışma saatlerine düzenleme yapıldığını açıkladı. Vali Ümit yaptığı açıklamada, “22 Mayıs 2020 günü saat 24.00’dan itibaren ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağından, yaşanacak muhtemel yoğunluk sebebiyle berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin çalışma saatleri 20-21-22 Mayıs günlerine has olmak üzere saat 09-23.00 olarak belirlenmiştir” dedi.

PAZAR YERLERİ NE ZAMAN AÇIK?

Ramazan Bayramına az bir süre kala vatandaşların semt ve büyük Bolu Pazarının hizmet vereceğini açıklayan Oda Başkanı Altındal şunları söyledi; “Değerli müşterilerimiz bu gün büyük Bolu ana pazarımız ve Çaydurt pazarımız açıktır. Yarın yine büyük Bolu pazarımız, Çıkınlar, Kalıcıkonutlar, Beşkavaklar pazarlarımız açık olacak. Son Cuma günü yine büyük Bolu pazarımız Sağlık, Karaçayır, Bahçelievler ve Sümer pazarlarımız açıktır. Arife günü sadece manavlar 10.00 ila 17. 00 arası açık olacak. Müşterilerimizden isteğimiz alışverişlerinizi son güne bırakmayınız Cumaya kadar pazarlarımız açıktır.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 13:22