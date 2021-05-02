Hangi vicdana sığar?

Haber: Ceylan Beykoz

Dörtdivan’ın Çalköy Yaylası mevkiinde yürüyüş yapmaya çıkan fotoğrafçı Metin Ferah, Kapaklı Boğazı çevresine geldiği sırada dere kenarında bulunan ağaçların gövdelerininkimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çıra elde edebilmek için yontulduğunu fark etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Vicdansızların iki parça çıra için yontukları güzelim ağaçların fotoğraflarını Metin Ferah kendi sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından vatandaşlardan olayı yapanlara karşı tepki yağdı. Vatandaşlar, bu vicdansızlığı yapanların bir an önce yakalanması ve cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.