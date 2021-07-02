“Hangi yüzle yukarı çarşıya oy istemeye gideceksiniz?”

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. Oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sık sık gündeme getirilen Valilik binası arkası, Kızılay Otoparkı ve Yukarı Çarşı için katkı payı talepleri konusunda “ amacımız polemiğe girmek değil halkımızın doğruları bilmesi” dedi. Meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında Belediye Başkanı Tanju Özcan, amacının Bolu Valisi Ahmet Ümit ile polemiğe girmek olmadığını dile getirerek Kızılay Otoparkı hakkında, “projeler aslında bakarsanız bizim seçim vaatlerimiz arasındaydı. Eski Belediye Başkanı burayı almak için çok mücadele etti. Sonucu ne oldu özel idare davayı kazandı. Biz diyoruz ki bura şehrin göbeği buraya çok katlı bina yapılmasına biz karşıyız. Otopark ihtiyacı da var diyoruz ki yer altına bir kat inelim otopark ihtiyacı da var, 13 tanede dükkan çıkıyor. Dükkanlar da sizin olsun, dükkanları da siz işletin otoparkı da siz işletin sadece üstünü biz yeşil alan olarak kullanalım teklifimiz buydu. Özel idareden para istemedik. Özel idareden dükkan istemedik. Biz yapalım, size devredelim dedik. Ancak Sayın Valimiz topu il genel meclisine atmış. İl özel idaresinin bir genel sekreteri var birde başkanı var. Sayın valimiz özel idarenin başkanı. Bu konuyu il genel meclise havale ettim demiş. Reddettim dememiş bize verdiği cevapta. İl genel meclisi bize niye hayır diyecek. ben önümüzdeki günlerde teklif edeceğim zaten bir vatandaş olarak buranın otopark olarak kullanılmasını. Burada otoparka ihtiyaç var. Teklifimiz buydu son derece samimiydi. Şehri güzelleştirme adına biz yapalım dedik. Bir de bir şey var yeni başvurmuşuz gibi laflar var. Biz bu konuyu önce şifahen ilettik çok oldu” dedi.

“ASIL MUHATAP SAYIN VALİMİZ DEĞİL İLİN SİYASİLERİ”

Diğer bir konu olan yukarı çarşı projesi hakkında istenen katkı payı konusuna değinen Tanju Özcan, “Kültür ve Tabiat varlıkları fonu diye bir fon var. Biz bu fona borcumuz olduğu için isteyemiyorduk dedim. Ama şimdi borcu yapılandırdık 6 milyon 900 bin liralık bir borç birikmişti bunu ödüyoruz dedik. Hatta sayın valimiz garantiye alsın diye, il banka yazsın il banktan kaynaktan kesilsin, 2 buçuk milyon lira yoksa kasada bizim yatırdıklarımızdan 2 buçuk milyon lira doluncaya kadar bize verilsin dedik. Ancak bu konuda asıl muhatap sayın valimiz değil ilin siyasilerinin cevap verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“FEHMİ BEY’İ ARADIM 15 DAKİKAYA DÖNECEĞİM DEDİ 15 GÜNDÖNMEDİ”

Hangi yüzle yukarı çarşıya oy istemeye gideceksiniz diyerek il milletvekillerine tepki gösteren Özcan, “2005 yılından bugüne kadar Bolu Belediyesinin 12 milyon 658 bin lira. 2005 yılında Alaaddin Bey bir yıllık belediye başkanıydı 2005’ten 2020 yılına kadar hiç ödenmemişti bu para. Evet benimde bir buçuk 2 yıllık bir sorumluluğum var. Diyor ki sayın valimiz, 12 milyon 658 bin lira katkı payı tahakkuk ettiği diyor ve bununda 5 milyon 750 bin lirasının ödendiği ve bu fondan halen 6 milyon 908 bin lira borcu var diyor. Zaten ben bunu söyledim bunu yapılandırdık dedim. 2021 yılı katkı payı tahakkukunun bildirilmediği diyor, 2021 yılı bitmediği için bildirmedik. Ve yine diyor ki sayın vali, durum böyle iken Bolu Belediyesine bugüne kadar katkı payı hesabından 3 milyon 138 bin 75 lira, 4 dükkan, 2 hamam aşağı Taşhan mevkilerinde kullanılmış. Demek ki verilebiliyormuş, 145 tane esnaf için istedik. Ancak ben burada sayın valimiz ile polemiğe girmeyeceğim iyi bir insan olduğuna şahidim. Ama ben bu konuyu defalarca Suat bey ile de konuştum. Milletvekilimiz Fehmi Bey’i de aradım 15 gündür dönmedi, 15 dakikaya döneceğim dedi. Biz hiç borcumuz yok demedik ki borcumuzu yapılandırdık dedik. Adam 14 yıl boyunca hiç ödememiş borç buna rağmen 3 milyon küsur lira para ödenmiş bu fondan ve sadece 4 dükkan, 2 hamamın restorasyonuyla ilgili. Ben 145 esnaf adına bunu talep ettim. Tamam borcumuz yapılandırdık, il banka yaz garantiye al. Hiçbir somut gerekçe ileriye sürülmemiş. Bu para hakkaniyetle dağıtılmalı, eyvallah hakkaniyetle dağıtılmalı. Ama sonuç itibariyle bu fonun zaten yüzde 80 gelirini Bolu Belediyesi karşılıyor hakkaniyetse, buradaki kaynağın yüzde 80’ini Bolu’nun kullanması lazım. Ben sayın valimizin bu cevabına üzüldüğümü ifade ediyorum. Ama bu sorulara cevap vermesi gereken 2 tane milletvekili var, 1 tane il başkanı var nerede kardeşim bunlar? Ben soruyorum şimdi bu söz sayın valimize değil. Bu konuda taşın altına elinizi koymadınız. Şu pandemi ortamında bu esnafın 2 buçuk milyon lira ödemesine yol açtınız katkı vermemek suretiyle, hangi yüzle yukarı çarşıya gideceksiniz. Oy istemeye? Zaten normalde gittikleri yok da oy isterken de bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.