Hangisi gerçek?

Haber: Birol ERTUNÇ

Bolu’da skandal niteliğinde bir ikiz plaka olayı yaşandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün deneyimli ekipleri, sanayi sitesi içerisinde uygulama yaparken aynı model, aynı renkte iki aracı fark etti. Yapılan incelemede motor ve şasi numaraları ayrı olan fakat aynı plaka taşıyan araçları görünce şaşkına döndü.

Bu anlar Haber Merkezi MOBESE kameraları tarafından da tespiti gerçekleştirildi. Araçlar incelenmek üzere Renault servisine, çekici ile götürüldü. Hangi aracın gerçek, hangi aracın doğru plaka takıp takmadığı tespit edildikten sonra yasal işlem başlatılacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:31