EPDK, 11 Ağustos tarihinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, 2019 sonrasında kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile lisanssız elektrik üretimi yapan firmaların kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde elektrik üretmesini kapsayan bir düzenleme devreye sokmuştu.

Haber: C. Kutay Aykan

Bu değişiklikle birlikte EPDK, GES’leri kuran firmaların ürettikleri elektrikle sadece kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği ve bu doğrultuda ihtiyaç fazlası elektriğin satışının önlenmesi için karar almıştı.

Yönetmelikle birlikte, GES sahiplerinin fazla ürettikleri elektriği bedelsiz olarak şebekeye vermeleri gerektiği belirtilmişti. EPDK’nın GES’lerde üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin şebekeye aktarılması kararıyla, elektrik tarifeleri düşmese de, faturalar üzerine yapılan zamların durdurması hesaplanıyordu.

AK PARTİ GÖYNÜK İLÇE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Elektriğe gelen yüzde 50 zam sonrası, EPDK’nın 11 Ağustos’taki kararına tepki göstererek EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı hedef alan AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, “Sayın EPDK Başkanı; Tamamen kendi öz sermayesiyle, yerli ve milli imkânlarla GES kurarak, bu ülkeye ucuz elektrik üreten üreticilerden elektrik almayacağım, yani kendi tüketimleri haricindeki üretimlerini bedavaya alacağım demiştin. GES üreticileri elektriğin Kilowatt saat (kWh)’ini 1.6 liradan satarken doğalgaz santrallerinden 3 liraya alıyordun.”

“11 Ağustos kararı sonrası üreticilerin bazıları santralleri kapatmak zorunda kaldı. Kararla birlikte güya fazla elektriği bedavaya alıp vatandaşa ucuz elektrik dağıtacaktın. Yönetmelik değişikliğinden 20 gün geçtikten sonra, elektriğe yüzde 50 zam yaparak, GES’lerden 1.6 liraya almayacağım dediğin elektriği 4 liradan doğalgaz santrallerinden alacaksın.”

HANİ UCUZ ELEKTİRİK VERECEKTİN

“Hani ucuz elektrik verecektin? Kimseyi zan alında da bırakmak istemiyorum. Hukuki olarak da zora düşmek istemem. Bir vatandaş olarak gördüğüm yanlışı dile getirmeye çalışıyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı her gün yerli ve milli diye yırtınacak. Sizin ise yaptığınıza aklım ermiyor. Kime, neye, nereye, ne için hizmet ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022, 14:06