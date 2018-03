Yazıyı Cansu Yaguz’un sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...







Bazen yaptığım şeylerin farkına varmam için birinin beni dürtüklemesi gerekir. Bu anlamda geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken “ Onur sen yazılarında ve günlük hayatta çok nadir Kadın kelimesini kullanıyorsun. Bunun farkında mısın? “ diye bir soru yöneltti. Düşündüm gerçekten de “Kadın“ kelimesini çok nadir kullandığımı fark ettim.

Niye böyle oluyor diye sohbete devam ettiğimizde, Kadın kelimesinin yerine Hanım kelimesini kullanmayı tercih ettiğimi, Hanım kelimesinin daha hoş ve zarif olduğunu düşündüğümü ifade ettim ve bu iki kelimede dünyanın en güzel en zarif varlığını tanımlıyor dedim. Arkadaşım bunları duyunca gülümsemişti. J

Şimdi erkekler “Hanımlara iltifat edip tribünlere oynama” diyecekler ama biz ülkemizde Kadınlarımıza gerektiği kadar değer veriyor muyuz, diye düşünüp kendi kendime sorduğum zaman maalesef hayır diyorum. Bakın hala daha bu ülkede kadınların ne yaptığını, hayata ne kattığını değil, ne giydiği konuşuluyor, tartışılıyor!

Hatta geçen ay ulusal bir kanalın ana haberlerinde izlemiştim. Dar pantolon giyiyor diye eşine kızan adam bir köprüye çıkmış eşinin tüm pantolonlarını kesip köprüden aşağı attı. Yetmedi kendini de atacaktı. Zor durdular. Neymiş efendim karısının o pantolonları giymesini istemiyormuş. Arkadaşım bırak seviyorsa ve giyince yakışıyorsa giysin sana ne? O kadın milyonlarca erkek arasından seni beğenmiş, evlenmiş daha ne istiyorsun.

Aslında dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki kadınlar ellerindeki gücün farkında değiller, evet yaşadığımız ülke erkeklerin egemen olduğu bir ülke ama soruyorum sizlere, “erkekleri yetiştiren büyüten kadınlar değil mi?” düşünün hayatımızın her alanında yanımızda bir kadın oluyor. Mesela doğduğumuzda annemiz bizi yetiştiriyor, belirli bir yaşa gelince arkadaş, sevgili olarak daha sonrada eş olarak bir kadın devamlı yanımızda duruyor. Yani fark etmesek te kadınlar hep yanımızda oluyorlar ve erkekleri yetiştiriyorlar.

Duruma böyle bakınca erkek egemenliğini ve gittikçe artan kadına şiddet olaylarını, erkekler tarafından kadınlara yapılan baskıları bir türlü anlayamıyorum. Bir yerde bir terslik var. Galiba kadınlar, diğer kadınları istemiyor. Erkekleri kötü yetiştirip sevmedikleri kadınların üstüne salıyor. Onun için bu olaylar oluyor.

Tamam, tamam espri yaptım ama gerçekten bu konuda güç kadınlarda olması lazımken niye hep erkeğin kuvvetli olduğunu anlamıyorum. Bu ülkede kadınlar isterse yer yerinden oynar istediklerini istedikleri gibi değiştirirler, bu ülkeyi daha yaşanır bir hale getirebilirler. Şimdi birilerinin “ ahh Onur ahh güzel şeyler söylüyorsun ama biz yapamayız “ dediğini duyar gibiyim ancak böyle diyenlere katılmıyorum.

Bence hanımlar gerekli eğitimleri alıp, hayatın her alanında bir şeyler yapmalı, ekonomik özgürlüğünü eline almalı, ülke yönetiminde söz sahibi olmalı, hiçbir zaman ben bunu yapamam dememeli çünkü anne olma vasfına sahip olan bir varlık eğer isterse her konuda başarılı olur. Şimdi tüm bunları yazdım diye engellerden bahsetmiyorum sanmayın! Aslında bu yazıda hiç bahsetmediğim kadar engellerden bahsettim. Çünkü biliyorum Kadınlar yani annelerimiz eğitimli ve her açıdan kuvvetli olursa karşılaştığımız engelleri daha çabuk aşarız.

Bu arada biliyorsunuz dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü. Her zamanki gibi bu tür günlerde yetkili kişiler çıkıp bir sürü şey konuştu. Kadınlar için şunu yapmalı, bunu yapmalı dediler.

Allah aşkına söyler misiniz bana hanımlar bugün hayatınızda ne değişti?

Bence biz artık şu ayrımcılık yapan konuşmaları ve günleri bir kenara bırakalım. İnsanları engelliymiş kadınmış erkekmiş diye ayırmayalım. Biz ne zaman insana “insan” deyip insanlar arasında ayrımcılık yapmazsak işte o zaman gerçekten modern ve çağdaş bir ülkede yaşayabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Cansu Yaguz – Bolu Olay Gündem Gazetesi…