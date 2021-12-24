

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve darp olaylarına bir yenisi eklendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bir doktor hasta yakını şiddetine maruz kalarak burnu kırıldı.

Türk Sağlık Sen Bolu Şubesi sağlık çalışanları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek göz doktoru Emre Bilgen’e uygulanan bu saldırıyı kınadı. Topluluk adına açıklamayı okuyan Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkan yardımcısı Ahmet Berk, “Salgın döneminde şifa dağıtmak için tüm gücüyle hizmet üreten sağlık çalışanlarına insanlıktan nasibini almamışlar tarafından saldırılar bitmek bilmiyor. Son olarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorumuz, insanlıktan nasibini almamış bir hasta yakının şiddetine maruz kalmış, darp edilmiş ve burnu kırılmıştır. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI GEREKLİDİR”

Berk, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşılık yaptırım uygulanması gerektiğine işaret ederek; “Şu günlerde bu yaşananları görünce ne söylenecek sözlerin bile anlamı kalmıyor. Anlaşılıyor ki sağlıkta şiddetin sonu anında hapis olmadığı sürece bu vahşetinde sonu gelecek gibi durmuyor. Geçtiğimiz yıl TBMM’de sağlıkta şiddete yönelik bir düzenleme hayata geçmiştir ama görülüyor ki, bu düzenleme uygulamada hayata geçmemiş, düzenlemenin yaptırımları hissettirilememiştir. Ancak şiddet uygulayan canilerin salıverildikten sonra oluşan kamuoyu tepkisi nedeniyle tekrar tutuklandıklarına şahit olmaktayız. Bu nedenle sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir” ifadelerini kullandı.

“ARTIK TAHAMMÜL EDECEK SABRI KALMAMIŞTIR”

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kınamak ve unutmakla bir sonu gelemeyeceğine vurgu yapan Berk; “Salgın sürecinde bile böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Kınamakla, unutmakla ve münferit bir olay gibi görmekle bu şiddetin ne sonu gelir ne de çalışan kendini güvende hisseder. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır” dedi.

“İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ BARBARLARA EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ”

Ahmet Berk, sağlıkta şiddete kesin çözüm için somut adımlar atılmasının öneminden bahsederek; “Virüsle mücadele mümkündür ama bu şekilde sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek imkansızdır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz; sağlıkta şiddete ağır yaptırım, kesin çözüm için en kısa sürede somut adım atılmalıdır. İnsanlıktan çıkmış barbarlara en ağır cezalar verilmeli” diye konuştu.