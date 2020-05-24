Hapiste o hala örgüt propagandası yapıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Örgüt üyesi olmak ve örgüt faaliyetlerine katılmak suçlarından kesinleşmiş cezasını infaz etmekte olan Hayati Deniz Kaytan isimli mahkûm geçtiğimiz ayıl içerisinde Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğine iletilmek üzere bir metin hazırlayarak birçok mektup ile birlikte Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürlüğüne verdi. Onca mektup arasında metni ve mektupları titizlikle inceleyen ceza evi yönetimi bilgi notunun iletilmesini sakıncalı bularak el koydu. Örgüt propagandası içeren bilgi notunun yerine ulaşmadığını anlayan mahkûm Kaytan, cezaevi yönetimini hak ihlali yaptığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine şikayet etti.

Anayasa Mahkemesi, Bolu F Tipi Cezaevinden yatan Hayati Deniz Kaytan adlı hükümlünün Hollanda Büyükelçiliğine göndermek istediği faks metnine el konulmasını, “örgüt propagandası” olduğu gerekçesiyle “haberleşme hürriyetinin ihlali” olarak değerlendirmedi.