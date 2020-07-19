Hapsi boyladılar

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde yapılan uygulamada Gürcistan uyruklu Anzori Devadze’nin evinde yapılan aramada, İçime hazır, satışa hazır olmak üzere toplam daralı ağırlığı 12 kilo Kubar esrar maddesi, daralı 782 gram Likit Esrar maddesi, 3 adet 60-145 cm uzunluğu arasında bulunan dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 1 adet Tüfek ele geçirilmişti.

Ayrıca, yol kontrolü esnasında aracının içerisinde bulunan iki valiz içerisinde 61 kilo ile yakalanan L.G isimli şahıs ile ilk olayda yakalanan Gürcisten uyruklu Anzori Devadze uyuşturucu madde ticaret suçlarından dolayı tutuklanarak Bolu cezaevine teslim edildiler.