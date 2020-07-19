Hapsi boyladılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki ayrı suçtan gözaltına alınan ve ardından Savcılığa sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hapsi boyladılar

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde yapılan uygulamada Gürcistan uyruklu Anzori Devadze’nin evinde yapılan aramada, İçime hazır, satışa hazır olmak üzere toplam  daralı ağırlığı 12 kilo Kubar esrar maddesi, daralı 782 gram Likit Esrar maddesi, 3 adet 60-145 cm uzunluğu arasında  bulunan dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 1 adet Tüfek ele geçirilmişti.

Ayrıca, yol kontrolü esnasında aracının içerisinde bulunan iki valiz içerisinde 61 kilo ile yakalanan L.G isimli şahıs ile ilk olayda yakalanan Gürcisten uyruklu Anzori Devadze uyuşturucu madde ticaret suçlarından dolayı tutuklanarak Bolu cezaevine teslim edildiler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sıcaklıklar yükseliyor!
Sıcaklıklar yükseliyor!
  1. Bolu