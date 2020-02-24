Haram konusu işlendi

Haber: Aysun Beykoz

Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması Hacı Seyit Mehmet Camiinde yapıldı. Programın konusu “Haram Yemek” oldu. İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu “Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu haram yemeyi veya öldürmeyi yaparsa bilsin ki onu ateşe koyacağız, bu ise Allah’a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız” Nisa Suresinin 29-31. Ayetleri ile örnekler verdi.

28 Şubat 2020 Cuma günü programın Hacı Sadık Camiinde olacağı belirtilirken program dua ve kahvaltı ikramıyla sona erdi.