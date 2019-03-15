Harçlıklarını LÖSEV’e bağışladılar

Haber: Gönül Olutürk

50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 3-K sınıfında eğitim gören 36 öğrenci, sene başından bugüne, sınıf öğretmeni Melek Turgay önderliğinde biriktirdikleri parayı, LÖSEV’e bağışladı. Öğrenciler, sınıftaki kumbarada biriktirilen parayı LÖSEV’e bağışlamak üzere Ziraat Bankası Borazanlar Mahallesi Şubesine gittiler. Bağış esnasında öğrencilere, okul müdürü, öğretmenler, sınıf anneleri ve bazı veliler de eşlik etti. İlkokul öğrencilerinin bu anlamlı hareketi, öğretmenler ve veliler tarafından da takdirle karşılandı.