Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı Fiziki Düzenleme 2. Etap Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Harmankaya Kanyonu'nda yürüyüş rotası ve saha düzenlemesi yapılacak
HARMANKAYA KANYONU ALTERNATİF TURİZM ODAĞI FİZİKİ DÜZENLEME 2. ETAP YAPIM İŞİ ZONGULDAK ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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