Haber: BMA

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 21 Kasım Salı günü başta AK Parti Teşkilatları olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve Bolu'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ile bir gelmek için, ilimize geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın ilimize yapacağı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bir yandan yeni hizmet binamıza taşınma çalışmalarımız, bir yandan İl Kongresi hazırlıklarımız derken Genel Başkan Yardımcımız Sayın Harun Karacan'ın Bolu'muza yapacağı ziyaret, AK Parti Bolu Teşkilatlarını sevindirmiştir" dedi.

Doğanay ziyaret ile ilgili ayrıca, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Harun Karacan Bey, 21 Kasım Salı günü Bolu'muza gelerek ilk olarak Bolu Valiliğimizi, ardından İl Teşkilatımızı ve son olarak da Bolu Belediye Başkanlığını ziyaret edecektir. Bu ziyaretlerin ardından Sayın Karacan, Bolu'daki Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarıyla Karpalas Otel'de bir araya gelecek. Bu toplantının öznesi tabi ki Bolu olacak ama STK'larımızın da taleplerini Genel Başkan Yardımcımız burada not alarak, gerekli çözüm yolları için Ankara'ya konuyu aktaracak. Verimli bir toplantı olacak" ifadelerini kullandı