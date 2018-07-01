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01 Temmuz 2018 Pazar
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    • Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!

    Yıllarını öğretmenlik mesleğine vermiş, başarılarıyla geleceğe tohumlar atmış bir eğitimcinin müthiş projesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

    01 Temmuz 2018 Pazar 14:08
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    Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
     

    Adı: Hasan Aksay. 1959 yılında Kıbrıscık Dokumacılar köyünde doğdu. İlkokul 2. sınıfına kadar köy ilkokulunda okuduktan sonra, Bolu’ya gelerek Endüstri Meslek Lisesini bitiriyor. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulunu bitirip ilk ataması Diyarbakır Silvan’da başlayarak Bolu Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenliğe devam ediyor.

    Müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, 2014 yılında Mimar İzzet Baysal Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde müdür vekilliği ve son olarak İzzet Baysal Mesleki Teknik Lisesinde okul müdürlüğü görevinde! Bir eğitmenin kısa hayatını yazmayı istedim.

    Seçim sürecini yaşarken, tüm siyasi partilerin önceliği “eğitim” oldu! Ak Partinin 16 yıllık süreçte eğitimde 6 kez müfredat değişimini gerçekleştirmesine karşılık, istenilen sistemin oluşmamasını yazmanın anlamı olmaz diye düşünüyorum!

    Seçim bitti ve yeni bir sistem ile geleceğe yürüyeceğiz. Yeni sistemin neler getireceği, nasıl yarınlar doğuracağını yaşamadan bilmemiz mümkün değil.

    İşte tam da bu sırada, Hasan Aksay müdürümüzün projesi hayat bulmalıdır! Müdür Aksay’ın önerisinde, teknik lisemizde eğitim gören öğrencilerimizin boş derslerinde müftülük kanalı ile İslam ve İslam’da ahlak derslerinin gençlerimize verilmesini önerilmiş. Ayrıca, İmam Hatip Lisesinde eğitim gören ve yakında köylerimizde imam olarak görev alacak gençlerimize de torna, tesviye, ahşap, mobilya, motor gibi birçok alanda, hayatımızın her evresinde kullanacağımız altın bilezik diye tabir edilen dersleri almalarını teklif etmiş. Kısaca eğitimleri sırasında çok yönlü, geleceğe yönelik, insanlığa hizmet olması muhtemel beceri ve yetenekleri ortaya koymaları adına fırsat verelim demiş!

    Bu kadar anlamlı, bir anlaşmanın yapılması kadar doğal ne olabilir?

    Köylerdeki göçleri önleyemiyoruz ve hepimiz yaşananları biliyoruz! Köylerimizde yaşlı anne babalarımız yada gurbet ellerde yaşlandıktan sonra tekrar geri dönen büyüklerimiz kaldı! Okullarımız taşımalıya geçtikten sonra genç nüfus yerine her köyde imam ve müezzinimiz, genç olarak hizmet veriyorlar! Köylerimizde bazı işleri yapacak genç insanlara ihtiyacımız olduğu da kesin. Onun için Hasan hocamızın bu projesi önemlidir.

    Hasan Hocamın önerisine katkı olarak bende başka bir önerim daha sunayım! Bu projenin üstüne, tarım il müdürlüğü ile yapılacak çalışma ile veterinerlik ve tarım işleri içinde belli eğitimler alınarak, köylü yurttaşlarımıza destek olabiliriz. Hani çok büyük olmasa bile, köylülerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları kadar ekip biçmeleri, bir-iki hayvana bakmaları sağlanabilir.

    Bu aşmadan sonra başta Sayın Valimiz Aydın Baruş olmak üzere yetkilileri göreve çağırmak ve bir an evvel işe başlamak için düğmeye basmak doğrusu olacaktır. Böylelikle bir taşla birçok kuş vurma şansımız doğacaktır!

    Konunun takipçisi olacağımdan şüpheniz olmasın. Mesele memleket meselesi ise, gerisinin teferruat olduğunu bilerek yola çıkmalıyız.

    Müdür Hasan Aksay çoban ateşini yaktı, umarım bu ateşi söndürmezsiniz…

    Anahtar Kelimeler: Yıllarını, öğretmenlik, Mesleğine, Vermiş, Başarılarıyla

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