Haber: BMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dörtdivan Belediye Başkanı Uzunoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu.

1 Mayıs’ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını dileyen Başkan Hasan Uzunoğlu mesajında ayrıca, “Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz de belediye olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Demokratik mücadelenin en önemli alanı olan emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile işçi ve emekçi vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerini en güzel duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.