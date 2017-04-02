Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Akşemseddin diyarı Göynük Merkez ve köylerde yaptığı referandum çalışmalarında, vatandaşlara Anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.

Ercoşkun, Hasanlar, Ahmet Beyler, Güney Çalıca, Demirhanlar, Gürpınar, Himmetoğlu, Boyacılar ve Gerişler köyü ziyaretlerinin ilk durağı olan Hasanlar'da köy konağında vatandaşlara seslendi.

Milletvekili Ercoşkun, burada bölgede gerçekleşecek baraj yatırımları hakkında bilgi vererek, "Gökçesaray Barajı'nı Allah'ın izniyle bu yıl bitireceğiz. Hasanlar köyümüzün adını taşıyacak olan Hasanlar Barajı projesini de hayata geçiriyoruz. İhalesi önümüzdeki mayıs ayında gerçekleşecek. Hasanlar Barajı'nın yapımıyla tarımsal arazi sulama ihtiyacını gidereceğiz. Bu sayede tarımda ürün çeşitliliği sağlayabileceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ KADROLARINDAN ERCOŞKUN'A DESTEK

Göynük'e yönelik bu baraj yatırımları hakkındaki açıklamalarında Ercoşkun'a AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Emin Güz ve İl Genel Meclisi eski Başkanı Mücahit Kutlu'da eşlik etti. Ziyarette ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Belediye Başkanı Kemal Kazan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mümtaz Altınbaş ve Mustafa Bayraktar ile Göynük ilçe teşkilatı ve bölge muhtarları yer aldı.