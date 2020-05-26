Hasar tespit çalışması başlatıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bölgede geçen günlerde etkili olan zirai don nedeniyle çok sayıda meyve ağacı ile sebze ve meyve fideleri zarar gördü. Mudurnu Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin ihbarı üzerine bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çiftçilerin zararının karşılanması için gerekenin yapılacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Gül, yaptığı açıklamada, Mudurnu ve Göynük ilçelerine bağlı köylerdeki ceviz, sebze ve ekim alanlarının zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Çiftcilerin geçim kaynağı olan ceviz ağaçlarının don nedeniyle tamamen yandığı görüldü. Köylerde tespit çalışmalarına başladık. Don olayından sonra köylerimizde ekipler çalışma yaptı. Gereken yapılacaktır." diye konuştu.