Hasat zamanı

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye'nin patates üretiminde 4.ili olan Bolu'da patates hasadı başladı. Yıllık 300 bin ton ile Türkiye'nin yüzde 5 patates ihtiyacını karşılayan Bolu ve ilçelerindeki patates üreticileri, tarım işçileriyle birlikte patateslerini toplamaya başladı. Toplanan patatesleri çuvallayarak pazara çıkarmak için depolayan üreticiler, bir yıllık çabalarının karşılığını almayı ümit ediyor. Geçen seneye göre verimin daha iyi olduğunu belirten patates üreticileri, tarlalardaki patatesleri toplamak için yöre halkının yardımını aldıklarını, günde 20-25 işçi bularak hasadı kaldırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 12:17