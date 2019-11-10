Hasbihall’den 10 Kasım Hassasiyeti

Haber: Ceylan Beykoz

Farklı konsepti ile vatandaşların ilgisini çeken, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesinde faaliyetine devam eden Hasbihall Cafe’de 10 Kasım 1938’de ebediyete irtihal eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, düzenlenen törenle anıldı. İşletme sahibi Faruk Güneş yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Öderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıl dönümünde saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

“ATATÜRK SEVGİSİNİ TEKRAR HATIRLATMAK EN BÜYÜK GAYEMİZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşamı boyunca birçok başarıya imza attığını belirten Güneş ayrıca, “Atatürk Kurtuluş mücadelemizde ve Cumhuriyetimizin kurulmasında başrol oynamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe geçmiş büyük bir lider olarak tüm dünyada takdirle anılmaktadır. Bizde işletmemizde bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyoruz. Bu bağlamda kafemiz içerisinde günler öncesinde hazırlıklarımızı tamamlayarak bir Atatürk Köşesi oluşturduk. Saatler 9’u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi biz de saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşımızı tüm personelimiz ile birlikte tek yürek olarak okuduk. Kurduğumuz Atatürk köşesi ile buraya gelen arkadaşlarımıza Atatürk sevgisini tekrar hatırlatmak, unutturmamak en büyük gayemiz” İfadelerini kullandı.