Haşere ve Kemirgenlere geçit yok!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi İlaçlama Birimi ekipleri tarafından haşere ve kemirgen tehlikesine karşılık yaz aylarında yaşanılması muhtemel olumsuzlukların önü kesiliyor. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince, halk sağlığını korumak amacıyla “haşere ve kemirgen ile mücadele” çalışmaları yürütülüyor. İlaçlama ekipleri, haşere ve fare gibi kemirgenlerin üremesini engellemek amacıyla her yılın 6 ayı süresince önlem alıyor. Birimler tarafından, il genelindeki kanalizasyon hatları sisleme yöntemi kullanılarak ilaçlanıyor. Kapaklara iple fare lokumu sallandıran ilaçlama birimi ekipleri, kemirgenlere müdahale ediyor.

Yaz aylarında kemirgen ve haşerelerden korunmak adına yapılan bu çalışmalar 43 mahallede 4 tur şeklinde tamamlanacak.