Haşim Ulusoy güven tazeledi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Toplantı salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Düzenlenen olağan genel kurul, çok sayıda üye ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ardından divan oluşumu yapıldı. Haşim Ulusoy, Zuhal Işın ve Muharrem Demirel’in önermesiyle Divan Başkanı Necdet Gören, katip üye Ahmet Yoltaş, katip üye Gönül Olutürk olarak seçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanı Tanju Özcan sahneye davet edildi.

“KORONAVİRÜSÜN ETKİSİYLE ARZU EDİLEN ÇALIŞMALAR YAPILAMADI”

Başkan Özcan, “geçtiğimiz dönem seçimlerinden sonra ilk görevlendirmemizi yaptık ancak koronavirüs girince araya kent konseyimiz planladığı çalışmaları yapamadı. Kent konseyimizin ana görevlerinden bir tanesi de İzzet Baysal Şükran Günleri etkinliğini düzenlemek ama 2 senedir yine koronavirüsün etkisiyle bunlarda yapılmadığı için arzu edilen çalışmalar yapılamadı. Bundan sonra seçilecek başkan ve yöneticilerin önlerinde 2 buçuk yıllık bir süreç olacak. Ben yeni seçilecek başkan ve yönetimden daha aktif bir çalışma bekliyorum. Biz belediye olarak nasıl bir yönetim oluşursa oluşsun, arkasında olacağız. Bu konuda şimdiden kaygınız olmasın. Kent konseyimiz, bu şehirde tespit edilememiş olan yardıma muhtaç olup yardım alamamış olan vatandaşlarımızın da tespit etsin. Biz Bolu Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilk olan yoksulluk haritası çıkartıyoruz. Yüzde 90’ı tamamlandı. Artık bir mahalleye girdiğimizde şunu görebileceğiz örneğin Köroğlu mahallesine gittiğimizde sarı renk göreceksiniz orada sosyal yardımlaşmadan yardım alıyor demek olacak, mavi renkli ev göreceksiniz o ev Kızılay’dan yardım alıyor anlamına gelecek. Tabi bu durumu mahallenin muhtarı, belediyede bilmesi gerekenler ve kent konseyinden üyeler bilecek. Biz bunları ne için yapıyoruz? Birincisi 2-3 kurumdan yardım alan varsa almasın haksızlık olmasın, ikincisi ise yardıma ihtiyacı olup da yardım alamayan vatandaşlarımız var. İstemeyi abes sayıyor öyle insanlarımızda var bu toplumda biz onları tespit etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

7’nci gündem maddesi olan faaliyet raporunun sunumu ve görüşülmesinin ardından Kent Konseyi başkanlık seçimi yapıldı. Bolu Kent Konseyi Başkanlığı için verilen önerge ile Haşim Ulusoy tek aday olarak seçime girdi. Yapılan açık oylama sonucu Haşim Ulusoy Bolu Kent Konseyi yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul sonrası Bolu Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Murat Tok- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temsilcisi

Muharrem Demirel-Türk Ocakları Temsilcisi

Eda Karakış-Baro Temsilcisi

Emin Candan-AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Rahmi Aksoy-Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Temsilcisi

Mihriban Budak-İYİ Parti İl Başkanlığı Temsilcisi

Ahmet Yoltaş-Esnaf ve Kefalet Odası Temsilcisi

Gülden Özaydın-Bolu Belediye Başkanlığı Temsilcisi

Gönül Olutürk-Arama ve Kurtarma Derneği Temsilcisi

Ahmet Demir-Otelciler Birliği Temsilcisi

Kemal Sert-İzzet Baysal Vakfı Temsilcisi

Nuray Akmaz-Muhtarlar Birliği Temsilcisi

Cem Kösemeci-Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi

Remzi Kocaman-Bolu Kalkınma Tanıtma Vakfı Temsilcisi

Alper Altuntaş-Boluspor Temsilcisi

Uğur İlhan-Mimarlar Odası Temsilcisi

Turgay Özbakır-Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Temsilcisi

Sezai Vardallı-BOFSAD temsilcisi

Hamza Canbaş-Gazeteciler Cemiyeti

Erol Perçin-Makine Mühendisleri Odası

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2021, 16:06