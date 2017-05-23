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23 Mayıs 2017 Salı
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    • "HASRET SONA ERDİ, TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI"

    Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımız da olmasıyla hasret sona erdi, Türkiye için yeni dönem başladı. Güçlü Türkiye’yi 2023 hedeflerine devlet-millet el ele, AK Parti çatısı altında taşıyacağız” dedi.

    23 Mayıs 2017 Salı 13:08
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    Başkan Kazan'ın açıklaması şöyle:

    "Türkiye'nin aydınlık yarınları için tarihi günlere tanıklık ediyoruz. AK Parti'nin halkımızın iradesiyle yeniden liderine kavuştuğu, güneş gibi doğduğu günlere… Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvasına, sevdasına dönerek, kurucusu olduğu partimizin tekrar başına geçtiği günlere tanıklık etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Halka hizmet için başlattığımız kutlu yürüyüşümüzde mevzuat gereği 33 aylık bir ayrılık yaşasak da artık hasret sona erdi. Yeni bir dönem başladı Türkiye için.

    Bütün 'hayır'lara, bütün 'olmaz'lara ve tüm vesayet sistemlerine karşı kararlı, başı dik ve istikrarlı duruşu ile yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Genel Başkanımız olarak görmenin gururu içindeyiz. Hür iradesini ülkemizin aydınlık ve istikrarlı geleceğinden yana kullanan başta Göynük halkı olmak üzere bize inanan güvenen aziz Milletimize minnettarız.

    Artık devlette daha hızlı, daha istikrarlı ve daha sağlam bir dönem başlıyor. Durmak yok istikrarla yola devam. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Güçlü Türkiye’yi 2023 hedeflerine devlet-millet el ele, AK Parti çatısı altında taşıyacağız."

    Anahtar Kelimeler: Göynük, Belediye, Başkanı, İpek, Yolu

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