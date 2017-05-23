Başkan Kazan'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin aydınlık yarınları için tarihi günlere tanıklık ediyoruz. AK Parti'nin halkımızın iradesiyle yeniden liderine kavuştuğu, güneş gibi doğduğu günlere… Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvasına, sevdasına dönerek, kurucusu olduğu partimizin tekrar başına geçtiği günlere tanıklık etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Halka hizmet için başlattığımız kutlu yürüyüşümüzde mevzuat gereği 33 aylık bir ayrılık yaşasak da artık hasret sona erdi. Yeni bir dönem başladı Türkiye için.

Bütün 'hayır'lara, bütün 'olmaz'lara ve tüm vesayet sistemlerine karşı kararlı, başı dik ve istikrarlı duruşu ile yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Genel Başkanımız olarak görmenin gururu içindeyiz. Hür iradesini ülkemizin aydınlık ve istikrarlı geleceğinden yana kullanan başta Göynük halkı olmak üzere bize inanan güvenen aziz Milletimize minnettarız.

Artık devlette daha hızlı, daha istikrarlı ve daha sağlam bir dönem başlıyor. Durmak yok istikrarla yola devam. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde Güçlü Türkiye’yi 2023 hedeflerine devlet-millet el ele, AK Parti çatısı altında taşıyacağız."