Hassas terazi sayesinde ceza almaktan kurtuldu

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan ve 10 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Hamit Altınkesen, avukatı Emre İlhan’ın talebi sayesinde hapis cezası almaktan kurtuldu.

Kıbrıscık ilçesinde ikamet eden Altınkesen’in evinde yapılan aramada toplamda 760 gram esrar maddesi ile iki adet hassas terazi ele geçirildi ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dava açıldı. Mahkemede 1983 yılında girdiği cezaevinde uyuşturucuya başladığını ve bağımlı olduğunu belirten Altınkesen, son savunmasında; “Uyuşturucunun müptelası oldum. 38 yıldır bu mereti içerim. Kesinlikle satıcı değilim ve içiciyim. 760 gram esrarı da 5 bin lira karşılığı İstanbul’dan aldım. Orman işçisi olarak ve armut ile mantar satarak geçimimi sağlarım. Evimde bulunan iki hassas kantarı da armut ile mantarı tartmak için kullanırım. Uyuşturucu madde tartmak için kullanmam. Bu güne kadar uyuşturucuya çocuklarımın rızkını yatırdım. Çok pişmanım” dedi.

Sanığın yaptığı savunma sonrası devreye giren avukatı Emre İlhan, mahkeme heyetinden, delil olarak alınan iki adet hassas kantarların mahkemeye getirilmesini ve burada kantarın, uyuşturucuyu tartıp tartmadığının tespit edilmesi üzerine getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, avukat İlhan’ın talebi üzerine son duruşmaya, delil olarak müsadere altına alınan iki hassas kantarı, mübaşir aracılığıyla duruşma salonuna getirildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, elektrikle çalışan iki hassas kantarı devreye soktuktan sonra A4 kâğıdını tartmaya çalıştı. Ne var ki her iki kantarda A4 kâğıdını tartmadı. Bunun üzerine kantarların uyuşturucu tartma olayında kullanılmadığı gerçeği ortaya çıktı. Mahkeme heyeti 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Hamit Altınkesen’in “BERAAT”ine karar verirken, vekâlet ücreti ve mahkeme masrafı olan 8 bin 200 liranın da Altınkesen’e verilmesini kararlaştırdı.