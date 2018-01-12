1988 doğumlu olan ve epilepsi hastası Abdullah Küden, “Hasta olduğum için bana kimse iş vermiyor. Nereye başvursan geri çevriliyorum. SGK’lı olamadığım için rutin kullanmam gereken ilaçlarımı kullanamıyorum. İlaçlarımı içemediğim için sık sık nöbet geçiriyorum. Eğer düzenli bir işim olsa düzenli bir şekilde ilaçlarımı alabilsem normal yaşantıma dönebilirim. Ama iş bulamadığım için yaşantımı bir türlü düzene koyamıyorum. Çalışamadığım için 8 aydır evimin kirasını ödeyemediğimden ev sahibim eşyalarıma el koyarak beni kapının önüne attı. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastalığımdan dolayı % 42 özürlü raporum bulunuyor. Sayın valimizden ve Belediye Başkanımızdan bana yaşamımı sürdürecek bir iş fırsat vermesini istiyorum. Allah rızası için beni ölüme terk etmeyin çağrısı yapan Küden, “bana işveren kişi elimden tutmuş beni yaşama bağlamış olacak. Onuruyla yaşamak isteyen bir kişi olarak kimseden işten başka bir beklentim yok” şeklinde konuştu.