Hasta girdi iş sahibi oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Efe'ye, 2006 yılında gittiği Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde bipolar duygu durum bozukluğu teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde zaman zaman hastanede yatan, zaman zaman da evinde takip edilen Efe, 2008 yılında hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari'nin yönlendirmesiyle Toplum Ruh Sağlığı Merkezine üye oldu. Merkezde bir yandan tedavi gören bir yandan da profesyonel ruh sağlığı ekibinin yönlendirmesiyle resim kursuna başlayan Efe, zamanla resme olan yeteneğini keşfederek birbirinden güzel yağlı boya tablolarıyla sergi açacak duruma geldi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibi tarafından Bolu Belediyesinde açılan bahçıvanlık kursuna yönlendirilen Murat Efe, sertifika alarak mevsimlik olarak park ve bahçelerde çalışmaya başladı. Efe, 2012 yılında, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bir bahçıvan alınacağını öğrenerek işe başvurdu. İşe alınan ve aradan geçen 7 yıl içinde tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Efe, gün içinde bahçe bakımı ve temizliğini tamamladıktan sonra merkezin resim atölyesine girerek birbirinden güzel tablolar yapmaya devam ediyor.

Üyesi olduğu Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneğinin genel kurulunda, yönetim kurulu üyeliğine de seçilen Efe, dernek tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak, ruhsal rahatsızlıkları olan bireylerin de toplumun bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyor. Murat Efe, yaptığı açıklamada, 2006 yılında 26 yaşındayken gittiği hastanede kendisine ilk önce anksiyete daha sonra da bipolar duygu durum bozukluğu teşhisi konulduğunu anlattı. Resim yapmaya yeteneği olduğunu bilmediğini ve burada keşfettiğini belirten Efe, ilk olarak tepsi boyamayla başladığı resim sanatında kendisini geliştirerek zaman içinde birbirinden güzel tablolar yapmaya başladığını, şu anda da işinden arta kalan zamanını resim yaparak geçirmeye çalıştığını dile getirdi. Tedaviye başlamadan önce kendisini toplumdan soyutladığını söyleyen Efe, sürekli kendisiyle alay edenlerin, dalga geçenlerin olduğunu anlattı. Artık bir topluluğa girdiği zaman çok rahat konuşabildiğini ve kendisini ifade edebildiğini belirten Efe, merkezin çok şey değiştirdiğini vurguladı. Buraya tedavi olmak için geldiğini ve sonrasında işe başladığını aktaran Efe, "Bu sene biterse, 8 senedir burada çalışıyorum. Tedavi için geldiğim bir yerde çalışmak değişik bir duygu. İnanılması zor bir şey. Ben bir ara olmaz diyordum ama oluyormuş" dedi.

Efe, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin insanların sürekli kalacağı bir yer olmadığını, sadece hayata ve topluma adapte olmaları için bir basamak olduğunu dile getirerek, kendisi gibi olanlara da merkeze gitmelerini tavsiye etti. Artık düzenli bir işi ve hayatı olduğunu vurgulayan Efe, "Ben burada bir şeyler yapabildiğimi gördüm. Öncesinde bana güzel bir işe gireceksin, resim yapacaksın deseler inanmazdım ama şimdi yapabiliyorum." diye konuştu.