Hasta köpek Hayvan Hastanesine bırakıldı

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde hayvansever vatandaşlar, sahipsiz bir köpeğin rahatsızlandığını fark edince belediye barınağına götürdü. Mengen Belediyesi ekipleri köpeğin yoğun bir uyuz hastalığına yakalandığını tespit etti. Mengen Belediyesi hemen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Hasta köpek tedavi için Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı. Belediye Başkanı Turhan Bulut, duyarlılıklarından dolayı hayvansever vatandaşlara ve Bolu Belediyesine teşekkür etti.