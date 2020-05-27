Hasta kurtarıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanlığı tarafından ismi açıklanmayan ve yüksek ateş nedeniyle koronavirüs’e yakalandığı iddiasıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine gelen vatandaşın daha sonradan yapılan muayenesinde bacağından kene tarafından ısırıldığı ve bu nedenle Kırım Kongo Kanamalı Ateş’e yakalandığı tespit edildi.

Hemen harekete geçen sağlık ekipleri çıkartılan kene ile birlikte hasta Ankara ibni Sina Hastanesinde Hematolog Prof. Dr. Osman İlhan ve yoğun bakım görevli Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayar tarafından plazmofereze alınarak kurtarıldı. Bu güzel haber üzerine hasta ve yakınları büyük bir sevinç yaşadığı öğrenildi.