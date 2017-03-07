Haber; Aysun BEYKOZ

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İsmet Paşa caddesi üzerinde bulunan ağaçlar cupressus (leylandi) olup, 10 yıl önce Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dikilmiştir. Meteoroloji verilerine göre Bolu bu sene çok sert bir kış geçirmiştir. Ağaçlarımız aşırı soğuklardan zarar görmüş olup zayıf düşmüştür. Ağaçlarda yaprak kurdu ve iç kurdu gözlemlenmiştir. Teknik ekibimiz tarafından budama ve ilaçlama yapılmıştır fakat kurtarılamamıştır” denildi.