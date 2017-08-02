Haber: Semih Baykal

Olay öğle saatlerinde ilimiz D – 100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede’den aldığı hastayı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götüren Kenan Aksoy kontrolündeki 14 DR 432 plakalı ambulans, o sırada Sanayi Kavşağı üzerinden D – 100 Karayolu İstanbul istikametine bağlanmak isteyen Metin Arı’nın şoförlüğünü yaptığı 81 BM 698 plakalı araçla çarpıştı. Çevreden geçen vatandaşlar, kazayı görünce 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Metin Arı’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ambulans içinde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen hasta ise başka bir ambulans ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.