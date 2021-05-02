Hasta ve vefat sayısı düşmüyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı için alınan tedbir kararları günlük vaka sayısına etki etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan tabloda günlük vaka sayısı 30 binin altına düştü. Son olarak açıklanan 1 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 28 bin 817 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 615 olarak belirlenirken vefat sayısı 373 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 29 bin vakaya karşılık ise 81 bin 302 kişi ise iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında kademeli bir düşüş gözlenirken hasta sayısı ve vefat sayısının düşüş eğilimine girmemesi tedirgin ediyor. Tam kapanma dönemi ile birlikte salgının yeniden kontrol altına alınması beklenirken gözler Ramazan Bayramı öncesi yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Salgının son durumunun masaya yatırılacağı toplantıda vaka, hasta ve vefat sayılarına göre bir değerlendirme yapılarak yeni kararlar alınacağı düşünülüyor.