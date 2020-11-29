Hasta ziyareti yasaklandı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da sağlık sektöründeki yoğunluk ek tedbirleri yanında getirdi. İl genelinde yataklı sağlık hizmeti veren hastanelerde servis ve hasta ziyaretleri ikinci bir emre kadar yasaklandı. Ayrıca 1 Aralık tarihinden itibaren acil ameliyatlar hariç tüm ameliyatların ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

YENİ YOĞUN BAKIM

İlimiz genelinde yoğun bakım yatak doluluk oranı sağlık bakanlığı verilerine göre % 75 dolayında bulunuyor. Korona Virüsün 3. Pik yapma ihtimaline karşı ilimizde yoğun bakım yatak sayısı artırılma çalışmaları ise devam ediyor. Daha önce Bolu Valisi Ahmet Ümit, Hastanelerde fiziki duruma göre çeşitli alanların yoğun bakım servisine dönüştürülmesi için çalışmalar yapılıyor demişti.

HAFTA SONU YASAK VAR

Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı devam edecek. Cumartesi akşamı saat 20.00 ile Pazar sabahı 10.00 saatleri arasında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belirtilen saatlerde özel izinle çalışan meslek gurupları hariç hiç kimse sokağa çıkamayacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 12:48