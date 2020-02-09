Hastada corona virüs çıktı mı?

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada geçtiğimiz gün corona virüs şüphesi ile temas izolasyonuna alınan F.İ.'nin taburcu edildiği belirtildi.

Hastada corona virüs çıktı mı?

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz gün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde corona virüs şüphesi ile kontrol altına alınan F.İ. adlı gencin yapılan tahlillerinin sonuçlarına göre virüs tespit edilmediği açıklandı. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""06.02.2020 tarihinde Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi’ne Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize bir hafta önce giriş yapması ve üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti bulunması sebebiyle yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşımızın, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı rehber çerçevesinde Bakanlığımız referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde Coronovirüs saptanmamıştır. Genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gereksinimi olmaması nedeniyle vatandaşımız taburcu edilmiştir."

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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