Hastalar için moral konseri

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gerçekleştirdiği sosyal etkinlikler ile hastanede tedavi gören hastaların moral ve motivasyonunu artırmaya devam ediyor. Fizik Tedavi Hastanesi son olarak “Mutluluğunuz mutluluğumuzdur” diyerek sevilen şarkıcı Bolulu Ramazan Çelik konseri düzenledi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen açık hava konserine Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Dilekçi, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, hastane yöneticileri ile çok sayıda hasta ve hasta yakınları katıldı. Ramazan Çelik’in seslendirdiği şarkılar ile büyük bir coşku yaşayan hastalar doyasıya eğlendi.

Düzenlenen konser ile ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Erdal Dilekçi, Hastalarımıza moral vermek ve personel motivasyonu amacıyla hastanemizde Bolu’nun sevilen sesi Ramazan Çelik konseri düzenlendi. Gülen yüzler, mutluluk ifadeleri paha biçilemezdi. Sanatçımıza, Destekleri için Bolu Belediyesi ve Karacasu Belediyesine ve organizasyonun desteği için Gülçin Dilekçi ye sonsuz teşekkürler. Biz büyük bir aileyiz” dedi.