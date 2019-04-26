Hastalar şenlikte eğlendiler

Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Bahar Şenliğinin bu yıl 3’üncüsü düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen Bahar Şenliği organizasyonu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Psikiyatri Hemşireliği Öğrencileri tarafından yapıldı. Şenliğe yatan hastalar, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Üyeleri, Ruh Sağlığı Gönüllüleri, tedavi ekibi, hocalar ve öğrenciler katıldı. Şenliğe katılanlar düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlenirken hastane Başhekimi Hülya Ensari, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.