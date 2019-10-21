Hastalar yangından kaçırıldı

Mudurnu ilçemizde birçok kurumun katılımıyla Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı. Hastalar ve hastane personeli tatbikata uygun olarak kısa sürede tahliye edildi.

Hastalar yangından kaçırıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu Devlet Hastanesinde, itfaiyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastane içinde meydana gelen yangında hastalar pencereden tahliye edilerek, hastane içinde mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarma ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, ani ve olası yangınlar ile depreme karşı hastane personeline alarm vererek tatbikat yaptıklarını kaydetti. Böyle ani tatbikatlarla hastalarla personelin eğitim standardını belirlemiş olduklarını belirten Aytekin, "Olası afetlere karşı iyi durumdayız. Yaralıları çok kısa sürede kurtararak hastane bahçesindeki güvenli alana aldık. Kontrollerimizi yaptık. Başarılı bir çalışma oldu" dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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