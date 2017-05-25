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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Hastalara hayat veren hastane

    Doktorların hayata tutunamaz dediği 41 yaşındaki Volkan Gültekin, Bolu’daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gördüğü tedavi sonrası yeniden hayata tutundu.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 14:00
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    Hastalara hayat veren hastane

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Zonguldak’ta yaşayan ve 3 kez beyin anevrizması geçiren ve felç olan 41 yaşındaki Volkan Gültekin’ne doktorlar yaşayamaz dedi. Ancak, Gültekin’in eşi Nuran Gültekin, bu durumu kabullenmeyerek araştırma içersine girdi ve Bolu’nun ünlü hastanesi Bolu’daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ününü duyunca hemen eşini Bolu’ya getirdi.

     

     Volkan Gültekin, 3 kez beyin anevrizması geçirse de eşinin sayesinde yaşama tutundu. Volkan Gültekin eşi Nuran Gültekin’in desteğiyle sürdürdüğü fizik tedavi ile yeniden ayağa kalktı, konuşmaya başladı. Doktorların mucize gibi gördüğü gelişmeyi Nuran Gültekin, ‘Bu hastalıktan geri dönen neredeyse hiç yok. Biz bunu başardık’ şeklinde anlattı.

    4 çocuk babası Volkan Gültekin, bir fabrikada şoför olarak çalışırken 2011 yılının Kasım ayında ‘beyin anevrizması’ geçirdi. Gültekin, İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu ve yeniden işine döndü. Ancak kısa süre sonra ikinci kez ‘beyin anevrizması’ oluşan Gültekin, tekrar tedaviye alındı. Malulen emekliye ayrılan Gültekin, tedavisi devam ederken 2015 yılının Nisan ayında 3’üncü kez tekrarlayan ‘beyin anevrizması’ nda ölüm tehlikesiyle karşılaştı. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 ay yoğun bakımda kalan Gültekin, doktorunun tehlikeli gördüğü ameliyatı ailesinin de onayı ile kabul etti. Gültekin, ameliyatı başarılı geçse de tamamen felç oldu ve hareket kabiliyetini, konuşma yetisini kaybetti.

    FİZİK TEDAVİ İLE AYAĞA KALKTI

    Volkan Gültekin, buradaki tedavi süreci tamamlanması ardından 6 ay önce Bolu’daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fizik tedaviye başladı. Bu sırada Volkan Gültekin’i eşi Nuran Gültekin bir an olsun yalnız bırakmadı. İlk 2 aylık tedaviden sonra sol ayak baş parmağını oynatan Volkan Gültekin, sonraki süreçte ayağa kalkmayı da başardı. Şimdi haftanın belli günleri hastanede tedavi seanslarına katılan, diğer günler evde eşinin yardımıyla fizik tedavisini sürdüren Volkan Gültekin, destek ile yürüyebiliyor. Yeni yeni konuşmaya da başlayan Volkan Gültekin, azmi ile diğer hastalara örnek oldu.

    ‘DOKTORLAR MUCİZE OLARAK BAKIYOR’

    Nuran Gültekin, eşinin ayağa kalkıp yürüyebileceğine inandığı için hastalığa yakalandığı andan ilk adımını attığı güne kadarki her aşamasını sosyal paylaşım sitesindeki sayfalarından yayınladıklarını söyledi. Mücadelelerin diğer hastalara ve ailelere örnek olmasını istediğini ifade eden Nuran Gültekin, şöyle konuştu:

     ‘Bolu’da tedavi görmeye başladığımızda hiçbir tepki yoktu. Sadece gözleri oynuyordu. Yataktan alamıyorduk. Şimdi çok şükür elleri ayakları oynuyor. Yemek yiyemiyordu. Yürümeye de başladı. Bolu’daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına teşekkür ediyorum. Bu hastane insana gerçekten hayat veriyor” dedi.

     

     

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