Hastalık ilimizde de görüldü



Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye, ay çiçeği yağı, şeker ve buğdayda yaşanan arz krizinden sonra bu kez de patates kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin cevaplaması istemiyle halk arasında ‘patates kanseri’ olarak bilinen ve ilk olarak 2004 yılında görülmeye başlayan ‘patates siğili’ hastalığının yayılımıyla ilgili soru önergesi verdi.

Bakan doğruladı

Gürer’in önergesine yanıt veren Kirişçi, patates siğili hastalığının yayılımını doğrulayarak, 2022 yılı itibariyle 26 ilde karantina tedbirlerinin uygulandığını söyledi. Hangi illerde karantina uygulandığını söylemeyen Bakan Kirişçi, çiftçilere patates siğili ile mücadele konusunda eğitimler verildiğini kaydetti.

Bolu’da bazı bölgelerde hastalık görüldü

Hangi illerde karantina uygulandığını söylemeyen Bakan Kirişçi, patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu. Edinilen bilgiye göre Bolu’da da bazı bölgelerde bu hastalığın görüldüğü Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verildiği belirtildi.

26 İlde karantina

Kirişçi, hastalık etmeninin konukçularının (patates ve diğerleri) dışındaki ürünleri etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Çiftçilere eğitim veriliyor

Kirişçi, çiftçilere yönelik patates siğili etmeninin de içinde bulunduğu Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verildiğini de açıkladı. Ülkemiz genelinde son 5 yılda Patates ve Patates siğili konularında 1200 Eğitim ve Yayım faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, bu eğitimlere 15 bin çiftçinin katıldığını belirtti.