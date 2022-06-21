Hastalıklar üst üste geldi! Hayata veda etti



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Topçu’nun oğlu olan Eray Topçu, Highway Alışveriş merkezinde hemşire olarak çalışıyordu. Askerlikte yakalandığı zatürre hastalığı Eray Topçu’nun peşini bırakmadı. Yine zatürre olan Eray Topçu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne tedavi altına alındı. Burada tedavi gördüğü sırada bağırsaklarında delinme meydana gelince, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acilen ameliyata alındı.

Bu sırada koronavirüs hastalığına da kapılan Topçu Ankara’ya sevk edildi. Ankara’daki hastanede 15 gün kadar entübe edilen Eray Topçu, 27 yaşındayken yaşama tutunamadı.

Eray Topçu’nun cenazesi bugün (21 Haziran Salı) Alpağut Mahallesi Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra, Alpağut Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecek.