Hastane bilgi yönetim sistemi hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022-2023-2024 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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