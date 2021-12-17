Hastane bilgi yönetim sistemi hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022-2023-2024 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022-2023-2024 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.