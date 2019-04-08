Hastane çalışanlarına “Temel Yaşam Desteği Eğitimi”

Haber: Esra Öztürk

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gerede Devlet Hastanesi, Mengen Devlet Hastanesi, BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Mudurnu İlçe Hastanesi, Göynük İlçe Devlet Hastanesi, Bolu Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına “KardiyoPulmoner Resüsitasyon” adı verilen “Temel Yaşam Desteği Eğitimi” verildi.

Eğitimleri, alanında uzman Dr. Öğr.Üyesi Kaan Çelik, Uzm.Dr.Halil İlker Yencilek, Dr.Öğr. Üyesi Beliz Öztok tekten, Dr.Öğr. Üyesi Tamer Çolak gerçekleştirirken eğitimlere toplam 328 kişi katıldı.

Hastane çalışanlarına verilen eğitim ile alakalı bir açıklama yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Alanında uzman eğitimcilerimiz ile ilimizdeki devlet hastanelerinde toplam 8 seansta 328 sağlık çalışanımıza ‘Temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği eğitimi’ verilmiştir. Eğitim süresince desteğini esirgemeyen değerli hocalarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayelerinde temel yaşam desteği pratiğini almamış, yeni sağlık uygulamaları güncellenmemiş sağlık çalışanımız kalmadı. Böylece tüm çalışanlarımız, temel yaşam desteği konusunda bilgili ve pratik sahibi hale geldi.”