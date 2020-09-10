​​​​​​​Hastane envanterine yerli cihaz

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde etkisini günden güne arttıran Kovid-19 salgınına karşı Türk Mühendisler tarafından yapımı gerçekleşen Yerli Solunum Cihazı kullanılmaya başlandı. Yerli ve milli solunum cihazları Biosys, Arçelik, Aselsan, Baykar ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışmasıyla yapıldı. İlimizin yanı sıra Tekirdağ, İstanbul, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sinop, Sivas, Zonguldak, Ankara, Aksaray ve Adıyaman Devlet Hastaneleri de yerli solunum cihazını kullanımına başladı. Yerli Üretim sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu, Tekirdağ, İstanbul, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sinop, Sivas, Zonguldak, Ankara, Aksaray ve Adıyaman devlet hastaneleri yerli solunum cihazımızı kullanmaya başladı hayırlı olsun.”