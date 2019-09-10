Hastane hafriyatı başladı

HABER:Aysun Beykoz

Mudurnu Devlet Hastanesi ve 112 acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet binasının hafriyat çalışmaları 10 Eylül’e kadar tamamlanması ve Eylül ayı içerisinde temel atma töreninin yapılması planlanıyor. Yirmi yatak kapasiteli ilçe hastanesinde 5 uzman doktor görev yapacak. 24 saat acil, röntgen ve emar hizmeti vermesi planlanan hastaneye hemodiyaliz merkezi kurulması da gündemde bulunuyor. İnşaatı 1 yıl içerisinde tamamlanması ön görülen tesissin 2021 yılında hizmete gireceği ve ilk kademe sağlık hizmeti almak için vatandaşların ilçe dışına çıkmasının önleneceği belirtiliyor.

Toplam 4600 metrekare kapalı alan ihtiva eden hizmet binası yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak. Sağlık Bakanlığı Bütçesinden yapılan yatırımın kesin teslim tarihi temel atma töreninden itibaren 350 iş günü.