Hastane kavşağında kaza 3 yaralı

Haber: C. Kutay Aykan

Öğle saatlerinde üniversite kavşağında gerçekleşen kazada iki araç çarpıştı. Kanal yolu güzergahında gelmekte olan34 NV 9859 plakalı araç, Tıp Fakültesi Hastanesi istikametinde gelmekte olan Sevgi K. idaresindeki 14 GM 197 plakalı araca yandan çarptı. Çarpışmanın ardından Sevgi K. İdaresindeki araç dönerek durabildi. Kazada 34 NV 9859 plakalı aracın sürücüsü Aziz N. İle birlikte diğer aracın sürücüsü Sevgi K. Hafif şekilde yaralandılar.

Yaralanan küçük kız ve iki sürücü olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Sevgi K. kızını üniversite hastanesine kontrole götürdüğü ve dönüş sırasında kaza yaptığı öğrenildi.