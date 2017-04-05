BASIN BÜLTENİ

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk klinikleri ve poliklinikleri duvarları rengarenk ve eğlenceli resimlerle donatıldı.

AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik öncülüğündeki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen duvar resim atölye çalışmaları sonrası, klinik ve poliklinikler çocuk hastalar için uygun hale getirildi ve bu sayede minik hastaların hastaneye uyum süreci daha da kolaylaştı.

Çizgi film kahramanları yanı sıra eğlenceli figürlerle donatılan çocuk klinik ve polikliniklerinin yeni hali minikler tarafından beğeniyle karşılandı. Bazı çocuklar, objektiflere de yansıyan anlarda zaman zaman ellerine aldıkları boya ve fırçalarla üniversiteli büyüklerinin çalışmalarına ortak oldu.