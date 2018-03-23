HABER:Gönül Olutürk

Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir polis ve 2 avukatın bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin, Çakıcı'nın Bolu ve Kırıkkale cezaevlerinde bulunduğu süreçte yasa dışı faaliyetlerine devam ettikleri, Çakıcı'dan avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla talimat aldıkları öne sürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ayrı soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik Antalya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Bursa, Tokat ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru D.A. ile iki avukatın da yer aldığı, adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin arandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 tabanca, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 fişek, bir telsiz ve çok sayıda çek ele geçirildiği öğrenildi. Suç örgütü üyelerinin, bir yıl içinde Çakıcı'nın tedavi edilmediği bahanesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde silahlı eylem gerçekleştirdikleri, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesinin mali işler müdürünü silahla yaraladıkları, Kırıkkale Keskin Cezaevinin ikinci müdürünü darbederek ayaklarını kırdıkları, örgüt içi hesaplaşmalar nedeniyle eski örgüt mensuplarını ayaklarından vurdukları ve bu görüntüleri internetten paylaştıkları iddia edildi.

Örgüt üyelerinin yüksek rant için İstanbul ve Antalya'da faaliyetlerini sürdürdüğü, tehdit ve yağma ile korku ve panik oluşturarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürüldü.