Haber: Esra Öztürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi engellerin aşan bir video hazırladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan videoda İzzet Baysal Devlet Hastanesi engelli kadrosunda çalışan personellerle engelli olmanın çalışma hayatında engel yaratmadığını ifade etmek ve farkındalık yaratmak amaçlandı. Oyuncuların engelli personellerden seçildiği videoda, hastane engelli kadrosunda yer alan çalışanlar çalışma ortamlarında görüntülendi. Çalışanlar işaret dili ile “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkı eşliğinde engel tanınamadıklarını ifade ettiler.