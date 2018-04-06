HABER:Gönül Olutürk

Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Antalya merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya ve İstanbul merkezli 7 ilde 22 Mart'ta 53 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda 12 tabanca, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 fişek, bir telsiz ve çok sayıda çek ele geçirilmişti. Örgüt üyelerinin, Alaattin Çakıcı'nın Bolu ve Kırıkkale cezaevlerinde bulunduğu süreçte yasa dışı faaliyetlerine devam ettikleri, Çakıcı'dan avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla talimat aldıkları öne sürülmüştü.

Suç örgütü üyelerinin, bir yıl içinde Çakıcı'nın tedavi edilmediği bahanesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde silahlı eylem gerçekleştirdikleri, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'nin mali işler müdürünü silahla yaraladıkları, Kırıkkale Keskin Cezaevi'nin ikinci müdürünü darp ederek ayaklarını kırdıkları, örgüt içi hesaplaşmalar nedeniyle eski örgüt mensuplarını ayaklarından vurdukları, bu görüntüleri de internetten paylaştıkları iddia edilmişti.