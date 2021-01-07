Hastanede bakım onarım yapılacak

MERKEZ ÜNİTE İÇİN 4 KISIM HASTANE BAKIM ONARIMI YAPILMASI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Hastanede bakım onarım yapılacak

Merkez Ünite İçin 4 Kısım Hastane Bakım Onarımı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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