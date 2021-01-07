Hastanede bakım onarım yapılacak

Merkez Ünite İçin 4 Kısım Hastane Bakım Onarımı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MERKEZ ÜNİTE İÇİN 4 KISIM HASTANE BAKIM ONARIMI YAPILMASI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
Merkez Ünite İçin 4 Kısım Hastane Bakım Onarımı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.