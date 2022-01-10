Hastanede dehşet

Haber: C. Kutay Aykan

Darp olayı 13.00 sıralarında İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hastane de sağlık çalışanı olarak görev yapan Nadir K. İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görev yapan İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Aydoğan tarafından odasında darp edildi.

Hastane görevlisi Raif Temel’in odasında gerçekleşen olayda Nadir K., aldığı yumruk darbeleriyle yüzünden ve elinden yaralandı.

Olaya hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunurken, darp olayını gerçekleştiren Ali Aydoğan hakkında, polis ve hastane yetkilileri soruşturma başlattı. Aydoğan ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 13:47