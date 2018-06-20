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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Hastanede doktora darp skandalı

    Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen sağlık çalışanlarına şiddet konusu bu kez kendini Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitede gösterdi. Doktor kendini odaya kilitleyerek darp edilmekten son anda kurtardı.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 09:48
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    Hastanede doktora darp skandalı

    Ülkemizde sık sık yaşanan ve sektör mensuplarının caydırıcı bir yasal düzenleme beklediği sağlık çalışanlarına şiddet acı yüzünü ilimiz İzzet Baysal Devlet Hastanesinde birkez daha gösterdi. Ramazan Bayramının birinci gününün gecesinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitede görevli bir doktor, düşme sonucu yaralanan ve hastaneye getirilen alkollü şahısın arkadaşları tarafından darp edilmeye çalışıldı. Doktor kendini bir odaya kilitleyerek darp edilmekten son anda kurtarabildi. Doktorun beyaz kod vermesi ile hastaneye gelen polis, saldırganları yaka paça gözaltına aldı. Olay sonrası saldırıya uğrayan doktor Mert E. sosyal medya hesabından paylaştığı video ile olayı anlattı. Videoda doktorun bir odada olduğu ve dışarıdaki saldırganların kapıyı tekmeleyerek etrafa küfürler yağdırdığı açıkça belli oluyor.

    Uğradığı saldırı sonucu Mert E. olayı şu şekilde anlattı:

    “Alkollü şahıs arkadaşları tarafından getirildi. Düşme nedeniyle yüzünde 2 suturluk (dikiş) işi vardı. İkna olmadı. Arkadaşlarına ikna etmelerini ve o sırada bekleyen hastalara bakacağımızı söyledik. Hastalara bakarken sonradan gelen bir yakını ‘Doktor nerede? Kan kaybından ölecek bu çocuk’ diye bağırmaya başladı. Kanaması durmuştu. Ben de travma odasına tekrar gittim. ‘Durun ikna olsun öyle dikeceğiz. Bu kadar kandan bir şey olmaz. Sakin olun’ şeklinde konuştum.”

    BEYAZ KOD VERDİK

    “Adam bağırmaya, üstüme yürümeye başladı. Güvenlik alıp götürdü. Beyaz kodu o an verdik. Sonra diğer yakını merkez ünitede çalışan bir doktor odasına girip kapıyı kilitlemeye çalıştı. Dışarı çıkardım. Güvenlik tekrar geldi, hasta yakınını çıkarmaya çalışırken, ittirdi.”

    ÜSTÜMÜZE SALDIRDILAR

    “Biraz sonra güvenliği atlatıp beni duvara sıkıştırdı ve yumruk savurdu. Kaçabildim, karşılık verecektim ki araya girdiler. Sonra o ilk dışarı çıkardıkları adam da bir anda geri geldi ve hepsi birden üstümüze saldırdılar. Son anda kapı dışarı edebildik. Kapıyı kilitledim. Bu sürede dışarıda 5 dakika boyunca arbede yaşandı, kapı tekmelendi. Polis gelince dağıldılar. 3 kişi yakalandı.”

    Yaşanan olay sonrası Mert E. kendini kilitlediği odadan çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kez izlenerek paylaşılan video sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. “Sağlıkta Şiddete Hayır” diyen sağlık çalışanları Mert E.’ye destek mesajları gönderdi.

    BEYAZ KOD NEDİR?

    Hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin, Gündeminden, Hiç, Düşmeyen, Sağlık

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